Nargile kafeler ve eğlence mekanları için bekleyiş sürüyor

Koronavirüs salgını sebebi ile geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor.

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. Salgın sonrası uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde ise kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin açılış tarihi belli olmuş ve yeniden hizmet vermeye başlamışlardı.

Nargile kafeler ve eğlence mekanları için ise yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.