Nare nedir, ne demek? Nare ismi ne anlama geliyor?

Nare ismi, Sefirin Kızı diziyle merak konusu oldu. Dizinin kurgusal karakterlerinden biri olan Nare ismi Türkçe'de birçok anlama gelmektedir. Yeni doğacak kız çocuklarını Nare ismini vermek isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor.

NARE İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hem Türkçe hem de Arapça isim olarak kullanılan Nare, Güç direnç, çocukların bindiği dönme dolap ve nar meyvesi gibi anlamlara gelmektedir.

Nare ismi farklı şekillerde değişik isimler yaratabilmektedir. Örneğin bunlar içerisinde Gülnare ve Elnare gibi isimler öne çıkıyor. Hem isim hem de sözlük anlamı olarak yukarıdaki anlamları ile kullanılan bir ad şeklinde değerlendirilmektedir. Son dönemlerde özellikle ebeveynler tarafından sevilen güzel isimler arasında yer alıyor.

NARE İSMI KUR'AN'DA GEÇIYOR MU?

Nare isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Nare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez.