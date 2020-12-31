Bereketin ve çokluğun simgesi nar geçmişten bugünlere ulaşan bir geleneğin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Evin önünde kırılan nar tanelerinin eve bereket getireceğine inanılır. Nar kırma geleneği nedir? 31 Aralık yılbaşı nar kırma anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Nar kırma ritüeline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

Bir yılbaşı geleneği olan nar kırmak ritüeli yeniden gündeme geldi. Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta ya da yılbaşında nar kırma geleneği, o yılın bolluk ve bereket ile geçmesine yönelik bir dilek dileme şeklidir.

Nar kırma ritüeli da pek çok kültürde bereketin yayılması anlamını taşır. Bu, özellikle de yeni bir yıla girerken önem taşır. Narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle kapı önünde kırılır ve ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.

YILBAŞINDA NEDEN NAR KIRIYORUZ?

Nar, doğum, çoğalma anlamına da gelir,

Nar, bolluk, bereket; birin bin olması, bereket anlamı taşıyor

Nar, Osmanlı’da sevilen kıza gönderildiğinde; evlenme teklifi anlamına gelir,

Nar, yaşam sembolüdür,

Anadolu’da nar patlatma; evin içinde nar patlatılır, nar parçalanır, taneleri eve dağılır; böylelikle eve bereket getireceğine inanılır.