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  3. Nakil bebeği yoğun bakımdan çıktı
05 Eylül 2020 Cumartesi 01:50 | Son Güncelleme:

Nakil bebeği yoğun bakımdan çıktı

Nakil bebeği yoğun bakımdan çıktı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 10 yıl önce kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran'da annelik sevinci yaşayan Derya Sert, servise alınan bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sert’in, doktorunun adını verdiği bebeği Ömer Özkan, kritik süreci atlattı. Bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek. Prof. Dr. Ömer Özkan, ekip olarak bir “mucize”yi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Derya yıllardır bu anı bekliyordu.”

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