Nakil bebeği yoğun bakımdan çıktı

Sert’in, doktorunun adını verdiği bebeği Ömer Özkan, kritik süreci atlattı. Bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek. Prof. Dr. Ömer Özkan, ekip olarak bir “mucize”yi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Derya yıllardır bu anı bekliyordu.”