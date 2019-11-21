Naim Süleymanoğlu kimdir, nereli? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? İşte hayatı

“Naim Süleymanoğlu kimdir, nereli?” soruları araştırılıyor. Naim Süleymanoğlu’nun hayatı merak ediliyor. Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu’nun filmi 22 Kasım’da vizyona giriyor. Heyecanla beklenilen filmin izleyicileri usta sporcunun hayatını araştırmaya başladılar. Haberimiz içerisinden Naim Süleymanoğlu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya geldi. Tüm otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan Süleymanoğlu, dünya çapında Cep Herkülü olarak anılır.

TOPLAM 46 DEFA REKOR KIRDI

Haltere 1977'de, 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekorla şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almayı başardı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırdı. 1984 yılında silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'YE İLTİCA ETTİ

Naim Süleymanoğlu, 1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu. Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'de yoğun bakıma alındı. 6 Ekim'de de ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.