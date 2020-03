Nafile Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı haberimizde

Nafile Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün Miraç Kandili idrak ediliyor. Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına geliyor. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu sene 25 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece nafile namazını kılmak isteyen vatandaşlar namazın nasıl ve kaç rekat kılınacağını araştırıyor. İşte Nafile namazı kılınışı..

NAFİLE NAMAZI NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır.

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz’in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e geçtiği, Kudüs’te Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs’te Kubbet’üs Sahra’ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah’ın huzuruna varmıştır.

Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir.

O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKAT?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.