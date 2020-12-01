Naci isminin anlamı gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin eski aşkı Naci geri döndü. Han ve Naci'nin tanışmasının ardından fragmanda Han'ın "Naci ne demek?" diye sorduğu görüldü. Peki, Naci ne demek? Naci isminin anlamı nedir?

NACİ NE DEMEK?

Naci “1. Kurtulan, selamete kavuşan.” “2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.” anlamlarına gelmektedir.

Kökeni Arapça’dır.