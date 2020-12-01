01 Aralık 2020 Salı 14:47 | Son Güncelleme:
Naci ne demek? Naci isminin anlamı nedir?
Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin eski aşkı Naci'nin geri dönmesi ile heyecan katlandı. Han ve Naci'nin tanışması sonrasında aralarında geçen diyalogta Han, "Naci ne demek, hocam?" diye soruyor. Bu sorunun üzerine izleyiciler de Naci isminin anlamını araştırmaya başladı...
Naci isminin anlamı gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin eski aşkı Naci geri döndü. Han ve Naci'nin tanışmasının ardından fragmanda Han'ın "Naci ne demek?" diye sorduğu görüldü. Peki, Naci ne demek? Naci isminin anlamı nedir?
NACİ NE DEMEK?
Naci “1. Kurtulan, selamete kavuşan.” “2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.” anlamlarına gelmektedir.
Kökeni Arapça’dır.