N11 11.11 indirim kampanyası bitti mi?

İndirim saat 00.00, 12.11.2018 tarihinde sona erdi.

N11 ÇÖKTÜ MÜ?

11 Kasım'a özel indirim düzenleyerek adından aylarca söz ettiren n11.com aşırı ziyaretçi nedeniyle sunucuları ara, ara cevap vermiyor. Bunun sebebi ise milyonlarca tüketici aynı anda n11.com girdiği için n11 sunucu altyapısı gelen isteklere cevap veremiyor. Öncelikle yaşanan sıkıntıların kısa süreli olduklarını belirtelim. Anlık kopmalar yaşansa da bir kaç dakika içerisinde tekrardan site ile bağlantı kurabiliyorsunuz. Sitenin yetkilileri tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi ya da gayri resmi açıklama bulunmuyor.

İNİDRİM KUPONU NASIL ALINIR?

n11.com indirim kampanyası gereği müşterilere uygun fiyatlara alışveriş yapma imkanı sunmuştur. Bu uygulama kapsamında kendi sitesinde indirim kuponları görünmektedir. İndirim kuponlarını kampanya gününden önce farklı uygulamalar ile vermiştir. Şimdi de yapılan alışverişin ardından kupon veriyor.

N11 NEDİR?

Doğuş Planet, e-ticaret sektöründe faaliyet göstermek üzere, Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Haziran 2012’de kuruldu.

Doğuş Planet, SK Group’un teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübesini Doğuş Grubu’nun bilgi birikimi, bölgesel tecrübesi ve gücü ile birleştirmektedir.

Bu güçlü ortaklık çerçevesinde, Doğuş Planet e-ticaret yatırımı olarak, binlerce marka ve mağazayı milyonlarca müşteriyle buluşturan açık pazar platformu alışverişin uğurlu adresi “n11.com”u açtı.

n11.com; elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden Türkiye’nin nadide el sanatlarına kadar farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden milyonlarca ürün, alışveriş yaptıkça kazandıran yapısı ile üyelerine yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. n11.com, müşteriler tarafında güven ve kolaylık, mağazalar tarafında ise işbirliği ve e-ticareti geliştirme odaklı bir yaklaşım izlemektedir.

Siz de alışverişin uğurlu dünyasına katılabilir, milyonlarca ürün ve binlerce mağazanın olduğu n11.com’da, avantaj dolu alışverişin keyfini çıkartabilirsiniz.