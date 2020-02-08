Müzeyyen Senar kimdir?

Türk Sanat Müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ı, ölümünün 4. yıldönümünde büyük bir özlemle anıyoruz… Eşsiz sesi ile Türk Sanat Müziği’nin efsanesi haline gelen Müzeyyen Senar, 4 yıl önce tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 97 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Cumhuriyetin kurucusu ve Türk Sanat Müziği hayranı Atatürk’ün de dikkatini çeken Müzeyyen Senar, Atatürk huzurunda da şarkılar söylemiştir. Aramızdan ayrılışının 4. yıl dönümünde Müzeyyen Senar hakkındaki bilinmeyenleri sizin için derledik…

MÜZEYYEN SENAR’IN HAYATI

1918 yılında Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşta evlatlık verildiği iddia edilen Müzeyyen Senar, R. Erkan Alemdaroğlu'na göre İnegöl’ün Hilmiye köyünde Zeliha Eren adıyla doğmuştu, baba adı Reşit anne adı ise Fatma idi.

Senar, müzik eğitimine Anadolu Musiki Cemiyeti'nde kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde eğitim alarak başladı. Güçlü bir sese sahip olan bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstatları da ona dersler vermeye başladı ve zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra, kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı oldular.

Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, Perşembe günleri ilgiyle izlenen bu programla geniş kitlelere adını duyurmaya başladı. Senar'ı bu programda dinleyenler arasında, İstanbul'un en önemli müzikhollerinden biri olan 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzâde de bulunuyordu ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da dahil etti. Senar, sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne almaya başladı.

Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Türk sanat müziğinin büyük hayranı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmişti ve sanatçı birçok kez özel meclislerinde şarkı söylemişti. 1936-1938 yılları arasında 5 kez Atatürk'e özel konserler veren sanatçı, ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi.

1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürdü. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu’nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda ve müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel albümünü çıkaran sanatçı bu albümde Sezen Aksu'dan, Nilüfer'e, Nükhet Duru'dan, Ajda Pekkan'a, Tarkan ve Şebnem Ferah gibi birçok isimle düet yapmıştır ve son albümü olarak En Son Okuduklarım 2001 albümünü piyasaya sürmüştür.

Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu’nda verdi.

1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenletilen ve sanatçı dostlarının da katıldığı gecede 72.sanat yılını kutladı. İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde Müzeyyen Senar'a sahnede Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Sibel Can, Halit Kıvanç gibi ünlü isimler eşlik etti.

HASTALIKLARLA MÜCADELESİ

26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan sanatçının beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu belirlendi. Beynindeki kan pıhtılaşması yüzünden felç olan sanatçının hayatî tehlikesinin bulunmadığı da ek olarak belirtilmişti.

2007 yılında İstanbul'da bulunan Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezinde Nisan ayı başına kadar tedavi gördü. Bu tedavilerden sonra sol ayağının üzerine basabilme noktasına ulaştı. Bodrum'da kızı Feraye ve oğlu Ömer ile birlikte yaşamaktaydı. 24 Şubat 2008'de kızı Feraye annesi Müzeyyen Senar'ın sesini kaybettiğini açıkladı. Senar ise en büyük hazinesi olan sesini kaybettiğini bilmemekteydi. 22 Temmuz 2008 tarihinde sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

30 Ekim 2009 tarihinde öğrencisi Bülent Ersoy tarafından anısına Müzeyyen Senar'ın sanat yaşamından fotoğrafların yer aldığı Cumhuriyetin Divası: Müzeyyen Senar sergisi açıldı.

ÖLÜMÜ

8 Şubat 2015 tarihinde sabah saat 07.30’da zatürre dolayısıyla tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz sanat müziği icracısı Müzeyyen Senar'ın cenazesi 10 Şubat 2015'te Bebek Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.