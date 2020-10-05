Mütemadiyen ne demek, nedir? Mütemadiyen TDK anlamı ne?
Mütemadiyen kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıldı. Arapça'dan kökenli bir sözcük olan mütemadiyen, Türkçe cümlelerde zarf görevi taşımaktadır. Mütemadiyen ne demek, nedir?
Mütemadiyen sözcüğü dilimize Arapça'dan geçen ifadelerdendir. Türkçe cümlelerde zarf olarak kullanılan mütemadiyen kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. Peki, Mütemadiyen ne demek, nedir?
MÜTEMADİYEN NE DEMEK, NEDİR?
Mütemadiyen kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. TDK, Türkçe'de bulunan kelimelerin anlamlarını internet sitesinde paylaşıyor.
Arapça kökenli olan mütemadiyen kelimesi; ara vermeden, sürekli olarak, mütemadi anlamlarına gelmektedir.
Mütemadiyen kelimesi örnek cümle:
Sabahın pembe, beyaz tülleri sıyrıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çıt yok.MÜTEMADİYEN NASIL YAZILIR?
TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mütemadiyen şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bazı kişilerce kullanılan "metamadiyen" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mütemadiyen"dir.