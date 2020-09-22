Müteakip ne demek? Müteakip TDK kelime anlamı nedir?

Müteakip kelimesi isim ve zarf olarak kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan arasında müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor." dedi. Bunun üzerine müteakip ifadesi aranmaya başlandı.

MÜTEAKİP NEDİR?

Müteakip hakkından detaylı bilgi TDK'nın internet sitesi üzerinde yer alıyor. Kelime Arapça kökenlidir.

TDK tarafından Müteakip kelimesinin anlamı şu şekilde verilmiştir:

1. sıfat, eskimiş Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra.

2. zarf, eskimiş -den sonra:

"Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı."

MSB'NİN AÇIKLAMASI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor." şeklinde konuşmuştu.