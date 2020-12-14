  • $7,8461
  • 9,5502
  • 462.199
  • 1389.04
  • Haberler
  • Yaşam
  • Mütalaa ne demek, nedir? Mütalaa kelimesi ne anlama gelir?
14 Aralık 2020 Pazartesi 17:58 | Son Güncelleme:

Mütalaa ne demek, nedir? Mütalaa kelimesi ne anlama gelir?

Mütalaa ne demek, nedir" Mütalaa kelimesi ne anlama gelir"

Mütalaa kelimesi TDK sözlük sayfasında yer alan konu başlıklarından biridir. Kelime üç anlamda kullanılmaktadır. Kelime Arapça'dan dilimize geçmiştir. Mahkemelerde geçen Mütalaa ne demek, nedir? Mütalaa kelimesi ne anlama gelir?

Mütalaa kelimesi hakkından son dakika aramaları yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), konuya yönelik detaylı bilgiyi resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Arapça kökenli bir sözcük olan Mütalaa TDK çevrim içi sözlükte üç farklı anlamda kullanılmıştır. Mütalaa ne demek, nedir? Mütalaa kelimesi ne anlama gelir?

MÜTALAA NE DEMEK, NEDİR?

(müta:laa, l ince okunur), Arapça muṭālaʿa

1. isim, eskimiş Etüt:

"Mütalaada önüne biyoloji kitabını açmış, iki satır okuyor, beş satır dalga geçiyordu." - Çetin Altan

2. isim, eskimiş Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum:

"Kolordu kumandanlarının fikir ve mütalaalarını bilmek bence pek faydalı idi." - Atatürk

3. isim, eskimiş Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme.

<p>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2021 bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Genlik Koll

AK Parti Gençlik Kolları'ndan '2021 Bütçe Hatırası'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Google'dan kullanıcılarını şok eden karar! Artık paralı oluyor

Alışveriş bağımlılığına 'dur' demenin 5 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.