Mütalaa kelimesi hakkından son dakika aramaları yapılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), konuya yönelik detaylı bilgiyi resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Arapça kökenli bir sözcük olan Mütalaa TDK çevrim içi sözlükte üç farklı anlamda kullanılmıştır. Mütalaa ne demek, nedir? Mütalaa kelimesi ne anlama gelir?

MÜTALAA NE DEMEK, NEDİR?

(müta:laa, l ince okunur), Arapça muṭālaʿa

1. isim, eskimiş Etüt:

"Mütalaada önüne biyoloji kitabını açmış, iki satır okuyor, beş satır dalga geçiyordu." - Çetin Altan

2. isim, eskimiş Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum:

"Kolordu kumandanlarının fikir ve mütalaalarını bilmek bence pek faydalı idi." - Atatürk

3. isim, eskimiş Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme.