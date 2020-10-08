Mutabık nedir, ne demek? Mutabık kalmak ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında mutabık kelimesini yayınlıyor. Dilimize Arapça mutabikten geçen ifadelerden olan mutabık, sıfat cümlelerinde kullanılır. Uyuşmak anlamına da gelen mutabık sözcüğü politik söylemlerde sarf edilir.

MUTABIK NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimesini; birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan ya da uygun olarak açıklamıştır. Arapça mutabikten dilimize mutabık olarak geçmiştir.

Mutabık olmak: Arasında anlaşmazlık olmaması durumu.

Mutabık kalmak: Anlaşma sağlamak, uyum sağlamak.

Mutabıklık: Mutabık olma, uyum sağlama durumu.

Mutabakat: Ortak bir görüşme sonucunda bir şey hakkında karara varma, anlaşma, uzlaşma ve uyum yakalama.