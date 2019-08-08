Müşteri, Güneş Sistemi'ndeki hangi gezegenin diğer adıdır? Güven Bana sorusu Müşteri, Güneş Sistemi'ndeki hangi gezegenin diğer adıdır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Merkür

B: Mars

C: Jüpiter

D: Venüs

Doğru cevap: Jüpiter