Müstemleke nedir, ne demek? Müstemleke TDK anlamı ne?

Müstemleke eski bir kelimedir. Arapça'dan dilimize geçen bu kelimeyi gören kişiler, müstemleke sözcüğünün ne ifade ettiğini bilmek istiyor. Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan müstemleke anlamını TDK çevrim içi sözlük sayfasında yayımlıyor.

MÜSTEMLEKE NE DEMEK?

Müstemleke, Türkçe'ye Arapça'dan geçen kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcük dilimizde isim olarak kullanılır.

Türk Dil Kurumu (TDK), müstemleke kelimesini "sömürge" olarak açıklamıştır.

"Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir."

SÖMÜRGECİLİK NEDİR?

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.