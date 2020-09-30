Müşteki ne demek? Müşteki kelime anlamı nedir?

Müşteki kelimesi hukuk literatüründe yer alan ifadelerden biridir. Sıfat olarak kullanılan müşteki, Türkçe'ye sonradan dahil olmuştur ve Arapça kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimeye dair detaylı bilgiye çevrim içi sözlük sayfasından yayınlıyor.

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Müşteki sözcüğü dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden bir olmakla beraber sıfat olarak kullanılmaktadır.

Hukuk literatüründe bulunan müşteki TDK sözlük sayfasında; Yakınan, sızlanan, şikâyetçi gibi anlamları taşır.

MÜŞTEKİ SANIK NEDİR?

Herhangi bir suçla mahkemeye çıkarılan kimsenin, kendisinin de şikayetçi olması halidir. Bu kimsenin müşteki sanık olabilmesi için haklı sebeplerinin bulunması gerekir. Aksi halde yalnızca sanık olarak yargılanması gerekir.