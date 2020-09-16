16 Eylül 2020 Çarşamba 17:22 | Son Güncelleme:
Müstehzi ne demek, nedir? Müstehzi ne anlama geliyor?
Müstehzi kelimesini ilk kez duyanlar detaylı bilgi almak istiyor. Vatandaşlar bilmedikleri kelimelerin anlamlarını öğrenmek için sözlükten yardım alıyor. Müstehzi sözcüğü TDK'nın resmi sitesinde yer alıyor.
Müstehzi kelimesini okudukları kitap veya gazetede gören kimseler bulunuyor. Müstehzi kelimesine dair en detaylı bilgi Türk Dil Kurumu (TDK), sayfasında yer alıyor. Arapça'dan dilimize geçen müstehzi sıfat ve zarf olarak kullanılmaktadır.
MÜSTEHZİ NE DEMEK?
Müstehzi, TDK çevrim içi sözlük sayfasında iki şekilde yer almaktadır.
Müstehzi kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir.
1 sıfat Alaycı:
"Dans edenlerin dansını beğenmiyormuş gibi müstehzi bir ağız çarpıklığıyla dudaklarını kıvırıyordu."
2. zarf Alaycı bir biçimde:
"Ne gayritabii, garip, manalı, müstehzi gülüyordu?"