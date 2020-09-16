Müstehzi ne demek, nedir? Müstehzi ne anlama geliyor?

Müstehzi kelimesini okudukları kitap veya gazetede gören kimseler bulunuyor. Müstehzi kelimesine dair en detaylı bilgi Türk Dil Kurumu (TDK), sayfasında yer alıyor. Arapça'dan dilimize geçen müstehzi sıfat ve zarf olarak kullanılmaktadır.

MÜSTEHZİ NE DEMEK?

Müstehzi, TDK çevrim içi sözlük sayfasında iki şekilde yer almaktadır.

Müstehzi kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir.

1 sıfat Alaycı:

"Dans edenlerin dansını beğenmiyormuş gibi müstehzi bir ağız çarpıklığıyla dudaklarını kıvırıyordu."

2. zarf Alaycı bir biçimde:

"Ne gayritabii, garip, manalı, müstehzi gülüyordu?"