Mustafa Kutlu kimdir? Mustafa Kutlu kitapları ve eserleri nelerdir?

Mustafa Kutlu kitapları ve eserleri yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsle mücadele kapsamında gençlere tavsiyelerde bulunurken “Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun, biraz evinize çekilin” ifadelerine yer verdi. Mustafa Kutlu kimdir? sorusu da bu açıklamanın üzerine aratılmaya başladı. Haberimiz içerisinden Mustafa Kutlu’nun hayatı ve eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.



MUSTAFA KUTLU KİMDİR?

Öykü ve deneme yazarı Mustafa Kutlu, 6 Mart 1945 senesinde Erzincan'da doğdu. 1964 yılında Erzincan Lisesi'ni ve 1968 senesinde de Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. Sonrasında Edebiyat Öğretmeni olarak görev almaya başlayan Mustafa Kutlu, Tunceli Lisesi ve İstanbul'da Vefa Lisesi'nde görev aldı.

Mustafa Kutlu, 1974 yılında öğretmenliği bıraktı. Dergah Yayınları'nda çalışma yapmaya başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998).

Mustafa Kutlu'nun ilk hikayeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı. 1979-1982 yılları arasında aynı derginin yazı işleri müdürlüğü görevini gerçekleştirdi.

Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler'de hikâyeler yayınladı. Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu (Mart 1990). Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları (1986), Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları (1995) yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı.

MUSTAFA KUTLU ESERLERİ NELERDİR?

HİKAYELERİ

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987)

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1995)

Uzun Hikaye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)

Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)

DENEME

Şehir Mektupları (1995)

Akasya ve Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)

İNCELEME

Sait Faik'in Hikaye Dünyası (1968)