Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk soyadı

Mustafa Kemal Atatürk’ün soyadı merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren 2525 sayılı kanundur. İsviçre'den alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmiştir. Bu kanundan önce Atatürk’ün seçtiği soyadına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK’ÜN İLK SOYADI NEDİR?

Atatürk, soyadı kanunu çıkmadan önce kendisine bir soyadı seçmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olmayan ilk soyadı, "Öz"dür.

2587 SAYILI KANUN

Kabul Tarihi: 24.11.1934

Yayımlandığı R. Gazete Sayısı: 2865

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3, Cilt: 16, Sayfa: 4.

Madde: 1-Kemal öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir.

Madde: 2-Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir.

Madde: 3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

2622 SAYILI KANUN

1- Kemal öz adlı Türkiye Cumhur reisine 24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz veya soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez.

2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz konarak öz veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz

3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.

4- Bu kanun hükmünü yerine getirmeye Dahiliye Vekili memurdur.