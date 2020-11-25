Mustafa Denizli'nin kayınbiraderine 5 yıl

Evin Elçi Denizli, “Kafasının tamamı taktik üzerine çalışıyor. Maçı kazanmak için taktik kullanıyor. Benim yaşadığım budur. Ona karşı herhangi bir eylemde bulunmadım” dedi. Davayla ilgili dün karar duruşması yapıldı ve mahkeme, Elçi’yi ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.