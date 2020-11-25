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25 Kasım 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Mustafa Denizli'nin kayınbiraderine 5 yıl

Mustafa Denizli'nin kayınbiraderine 5 yıl
- NESLİHAN KESKİN

Teknik direktör Mustafa Denizli, boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini öne sürerek 4 yıl önce suç duyurusunda bulundu.

Evin Elçi Denizli, “Kafasının tamamı taktik üzerine çalışıyor. Maçı kazanmak için taktik kullanıyor. Benim yaşadığım budur. Ona karşı herhangi bir eylemde bulunmadım” dedi. Davayla ilgili dün karar duruşması yapıldı ve mahkeme, Elçi’yi ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

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