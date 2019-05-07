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  3. Muş'ta terör operasyonunda 14 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonunda 14 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonunda 14 sığınak imha edildi

Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca teröristlere ait 14 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışma sonunda operasyonlar yapıldığını bildirdi. Operasyonlarda 10'u 'PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan, 3'ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, 1'i de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı. 

Operasyonlarda 14 sığınak kullanılmaz hale getirilirken, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 1 tabanca ve şarjörü, 247 adet silah mühimmatı, 6 büyük pil, 2 adet 12 volt akü, 10 metre elektrik kablosu, 20 metre naylon branda ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

(DHA)

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