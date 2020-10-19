Mus nedir, ne demek? Mus nerede kullanılır?

Mus, genel olarak besinlerde hava kabarcıklı yumuşak bir doku oluşturmayı amaçlamaktadır. Anavatanı Fransa olan mus, diğer bir tatlı olan Pâtéye benzetilmektedir. Mus tuzlu ve tatlı olarak iki çeşit olarak yapılmaktadır.

MUS NEDİR, NE DEMEK?

Mus, hafif ve havadar bir doku vermek için hava kabarcıkları içeren yumuşak hazırlanmış bir besindir.[özgün araştırma?] Hazırlama tekniklerine bağlı olarak hafif ve kabarıktan kremsi ve yoğuna kadar değişebilir. Tatlı veya tuzlu olabilir.

Tatlı muslar tipik olarak çırpılmış yumurta akı, çırpılmış krema veya her ikisi ile yapılır ve bir veya daha fazla çikolata, kahve, karamel, püre meyve veya nane veya vanilya gibi çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırılır. Bazı çikolata muslarında, yumurta sarısı genellikle nihai ürüne daha güçlü bir tat vermek için eritilmiş çikolatayla karıştırılır. Muslar servis edilmeden önce soğutulur, bu da onlara daha yoğun bir doku verir. Şekerli mus bir tatlı olarak servis edilir veya kek dolgusu olarak kullanılır. Bazen jelatin ile stabilize edilir.

Tuzlu muslar et, balık, kabuklu deniz ürünleri, kaz ciğeri, peynir veya sebzelerden yapılabilir. Sıcak köpükler genellikle hafif dokularını çırpılmış yumurta akı ilavesinden alır.