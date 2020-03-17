Müridlerine özel jet aldırtmıştı... Tele-vaizden ekranda şifa!

Elde edilen son bilgilere göre, dünya çapında 120 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor. Dünya üzerinde virüsün yayılmasıyla birlikte virüse çözüm olabilecek bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar da yapılmaya devam ediyor.

Habertürk'ün internet sayfasında yer verilen habere göre, geçen yıl, “yolcu uçaklarında şeytan çok” diyerek takipçilerinin parasıyla 36 milyon dolarlık özel uçak almasıyla gündem olan Evanjelik tele-vaiz Kenneth Copeland, televizyondan, takipçilerini koronavirüsten “koruması” ve “tedavi etmesiyle” yine gündeme geldi.

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4 — Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020

Televizyon başındaki izleyicileri tedavi edeceğini iddia eden Copeland, izleyicilerden ellerini televizyonun üstüne koymalarını ve dediklerini tekrar etmesini istedi. "Teşekkürler Yüce İsa. Sana şükrediyorum ve dua ediyorum. Sana karşı bir şey yaptıysam beni affet, iyi olmak için sana dua ediyorum. Hasta olmaktan kurtulmaya çalışmıyorum, virüse sebep olan şeytanlardan beni koru. Yüce İsa adına, amin" açıklamalarında bulunarak izleyicilerinin iyileşeceğini iddia etti.