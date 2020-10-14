Mürekkep lekesi nasıl çıkar? Halıdan ve koltuktan mürekkep lekesi çıkar mı?

Mürekkep lekesi zorlu ve inatçı lekelerden biridir. En basit şekilde ve tahriş etmeden lekeyi çıkarmak biraz uğraştırıcıdır. Pamuklu ya da keten kumaşlardan mürekkep lekesi oluştuğu taktirde lekenin kurumasını bekletmemek gerekir çünkü leke kalıcı hale gelebilir. Peki, Halıdan ve koltuktan mürekkep lekesi çıkar mı?

MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Aseton ile ele bulaşan mürekkep lekesini basitçe çıkartılır. Çıkartma işlemleri esnasında ciltte herhangi bir tahriş işlemi meydana getirmez. Asetonu pamuk üstüne dökün ve bulaşan bölgeyi silin. Leke kolayca derinizden çıkmış olacak.

HALIDAN VE KOLTUKTAN MÜREKKEP LEKESİ ÇIKAR MI?

Evinizde bulunan saç spreyi ile kolayca çıkarabilirsiniz. Saç spreyini lekeye doğrudan uygulayın ve bir süre beklettikten sonra temiz ve nemli bir bez yardımıyla ovalayın. Birkaç uygulamadan sonra lekenin tazeliğine de bağlı olarak çıkmasını sağlayacaktır.

Pamuklu, yünlü, keten ve ipek kumaşlarda kumaşlarda meydana gelen bu tür mürekkepli kazalarda mürekkebin kurumasını beklemeyin. Zaman kaybetmeden soğuk su ile mürekkebi akıtmaya çalışın. Az miktarda kalan boyayı sabun ve ılık su ile yeniden yıkayın. Sonrasında kalan mürekkep boyasını taze süt ile yıkayıp limon tuzu kullanarak ovun. Son olarak soğuk su ile durulayın.

Halıda oluşan mürekkep lekelerini çıkarmak için ise:

Bir miktar mısır nişastasını taze süz ile karıştırıp halının üzerindeki mürekkep lekesine sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruyan karışımı elektrik süpürgesi kullanarak iyice çektirin. Son olarak sabunlu ılık su ile halıyı silin.