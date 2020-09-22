Murdar mı, mundar mı? TDK murdar kelime anlamı nedir?

Murdar kelimesinin anlamı ve yazılışı merak ediliyor. Murdar kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK), internet sitesi üzerinde yer alıyor. Dilimize Farsça'dan geçen bu murdar kelimesi, üç farklı anlamda kullanılmaktadır.

MURDAR NE DEMEK?

TDK sözlükte murdar üç anlama gelmektedir.

1- Kirli, pis.

2- Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).

3- Dinî kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).

MURDAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin murdar mı, mundar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı murdar şeklinde olmalıdır.

mundar (Yanlış kullanım)

murdar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yemek murdar oldu, artık yenmez!”