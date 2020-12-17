Murat Avcı, ‘Pandemide Kişisel Gelişim Kitapları Zirve Yaptı'

Eskiye nazaran kişisel gelişime verilen önemin arttığı bu yıllarda okurlar genelde kendilerini baştan aşağı yenilemek için bu tarz kitaplara yönelmesi birçok kitabevinin de satış oranlarını yükseltmektedir. İnsanları bencillikten soyutlayan ve daha çok kendini eğitme alanına yönlendiren bu tarz kitaplar özellikle yeni neslin ilk tercihleri arasında girmektedir.

Son dönemlerde yazmış olduğu kitaplarla rekor okunma oranına giden yazar Murat Avcı, son iki kitabı olan “İçin Rahat Olsun” ve “Allah Var Gam Yok” adlı eserlerinde okuyucularından gelen yoğun istek üzerine son yazmış olduğu kişisel gelişim üzerine belirlediği kitabı oldukça merak uyandırmaktadır. Murat Avcı son kitabıyla alakalı “bugüne kadar okurlarımla birlikte çok güzel bir yolda ilerledik. Onlar benim hislerimle bir yol aldı. Bende onların akıl ve ruhlarını kendi içimde yaşattım. O kadar çok güzel ve olumlu dönüşler var ki, birlikte bir yolda emin adımlarla yürüyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda her birimiz kendi benliğimizden bir noktayı yakalıyoruz. Ve gitgide okurlarımızla birlikte büyüyoruz. Bu büyüme büyük bir sevgi seli yerini aldı. O yüzden şimdiden tüm beni sevenlere, inananlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son kitabımın içeriği kişisel gelişimle alakalı ama kitabın adı biraz içimde gizli kalmasını istiyorum. Her zaman kendi inandığım doğrularımla ve okurlarımın bana yönelttiği hikâyelerinden esinlensem de insanlarımızın ruhuna dokunmak çok büyük bir mutluluk. Son kitabımda da okuyucularımı pozitif düşünce ve hayatımızı iyi yönde geliştirme adına tezlerimi ileteceğim. Fakat şimdilik uğuru kaçsın istemiyorum. Umarım içimizdeki iyilik ve yenilenen düşüncelerimizle çok güzel bir ivme kat ederiz. ”diye ifade etti.

Sosyal medyada büyük bir merak uyandıran ve her yazmış olduğu kitapla sevenleriyle buluşan Avcı’nın yeni çıkacak olan kişisel gelişim kitabının adı oldukça merak konusu oldu. Sevenleri satışa sunulacağı tarihi büyük bir ilgi ile beklemekteler.