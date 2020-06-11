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  3. Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi
11 Haziran 2020 Perşembe 09:34 | Son Güncelleme:

Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi

Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir tonu ölü olmak üzere toplam 6 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Kentte 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Asayiş Bot Timi ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muradiye ilçenin Yalındüzü Mahallesi yakınlarında yapılan çalışmalarda toplam uzunluğu bin 250 metre olan 4 adet manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağlar içinde bulunan 5 ton canlı inci kefali suya geri bırakılırken 1 ton ölü balık ise imha edilmek üzere tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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