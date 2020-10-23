Münteha ne demek, ne anlama gelir? Sidret'ül Münteha nedir?

Münteha kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak dilimize geçmiştir. Sıfat ve isim cümlelerinde yer alan münteha, kız çocuklarına da verilen isimler arasındadır. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi sitesinde münteha kelimesini anlamını açıkladı.

MÜNTEHA NE DEMEK?

Münteha kelimesi Arapça'dan, Türkçe'ye geçmiştir. Münteha, son, sona ermiş ya da bitmiş anlamlarından kullanılır.

SİDRET'ÜL MÜNTEHA NEDİR?

Sidret'ül münteha, yükselişteki son durakta bulunan ve cennetin girişindeki ağaç olarak tanımlanmıştır. Bazı hadislerde genişliğinin 70 arşın olduğu bildirilmiştir.

"Sidret'ül münteha", son sedir anlamında Arapça tanım terkibidir. 7. kat gökte, Allah'a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınır olarak kabul edilir. İfade kaynağını Necm suresindeki bir ayetten alır. "Sidretül münteha" Arapça bir izafet terkibi olup “son sedir” veya "tenhadaki sedir" anlamına gelir.

Sedir ağacı, Sidre en yaygın ve bilinen çamgillerden sedir ağacı olarak tercüme edilmelidir.

Dini anlatımlarda Arş, Kürsi, Levh-i mahfuz gibi Sidretül münteha da Tanrı'nın münezzeh (dinlerde sıklıkla rastlanan antropomorfizm gibi yaratılanlara benzememe, aşkınlık) sıfatıyla bağdaştırılmak amacıyla mahiyetinin bilinmediği ifade edilen nesnelerdendir. Arapçada Arş koltuk, kürsi sandalye, levh-i mahfuz ise korunmuş levha anlamlarına gelir. Tanrı'nın eşyaları olarak nitelendirilebilecek olan bu nesnelerin tasavvuf ehline göre bir vücudu, şekil ve renkleri yoktur.