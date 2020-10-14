14 Ekim 2020 Çarşamba 12:15 | Son Güncelleme:
Munise ne demek, nedir? Munise isminin kelime anlamı ne?
Munise sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Kız çocuklarına Munise ismini koymak isteyen ebeveynler ismin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Munise ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Munise kelimesi dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Kız ismi olarak kullanılan Munise'yi, yeni doğacak çocuklarına bu ismi vermek isteyen kişiler bulunuyor. Kutsal ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Munise ismi bulunmamaktadır. Munise isminin kelime anlamı ne?
MUNİSE NE DEMEK, NEDİR?
Munise ismi Arapça kökenli bir addır. Türkiye'de sıkça kullanılan isimler arasında yer alır.
Munise ismi sözlükte; Cana yakın, sevimli, hayat yoldaşı, can yoldaşı, alışılan ve alışmış gibi manalara gelmektedir.
Munise ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimler arasında değildir. Fakat bu ismi çocuğa vermekte bir sakın bulunmamaktadır.