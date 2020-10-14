Munise ne demek, nedir? Munise isminin kelime anlamı ne?

Munise kelimesi dilimize Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Kız ismi olarak kullanılan Munise'yi, yeni doğacak çocuklarına bu ismi vermek isteyen kişiler bulunuyor. Kutsal ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Munise ismi bulunmamaktadır. Munise isminin kelime anlamı ne?

MUNİSE NE DEMEK, NEDİR?

Munise ismi Arapça kökenli bir addır. Türkiye'de sıkça kullanılan isimler arasında yer alır.

Munise ismi sözlükte; Cana yakın, sevimli, hayat yoldaşı, can yoldaşı, alışılan ve alışmış gibi manalara gelmektedir.

Munise ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimler arasında değildir. Fakat bu ismi çocuğa vermekte bir sakın bulunmamaktadır.