Münferiden ne demek? Münferiden ne anlama geliyor?

Münferiden ne demek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." dedi. Vatandaşlar münferiden kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı...

MÜNFERİDEN NE DEMEK?

Münferiden, "Bireysel olarak, tek başına" anlamına geliyor.

Buna göre, camiler bireysel olarak tek başına namaz kılmak isteyenler için açık kalacak. Cemaat olarak gidenler, cami görevlileri tarafından uyarılacak.

Cemaatle Namazlara Ara Verildi!