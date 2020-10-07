Mukadder ne demek? Mukadder ne anlama geliyor?

Arapça kökenli bir kelime olan mukadder, dilimizde sıfat olarak geçen ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesinde mukadder kelimesin anlamını yayınladı. Allah tarafından belirlenen yazgı olan mukadderat sözcüğü de mukadder kelimesinden çoğalmıştır.

MUKADDER NE DEMEK?

Mukadder, Türk Dil Kurumu (TDK), resmi çevrim içi sözlük sayfasında yayınlandı. Mukadder kelimesi; yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan gibi sözcüklerle ifade edilmektedir.

Arapça kökenli bir kelime olan mukadder, sıfat olarak kullanılır.

Örnek cümle:

Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler.

MUKADDERAT NE DENİR?

Ezelde Allah tarafından belirlenip takdir edildiği için meydana gelmesi kaçınılmaz ve karşı konulmaz olan şeyler, başa gelecekler, alın yazısı, yazgı, kader anlamına gelir.