Mukabele nereden dinlenir? 2019 Mukabele saatleri ve kanalları haberimizde

Mukabele dinleme yolları araştırılıyor. Mukabele saatleri ve kanalları merak ediliyor. Ramazan ayı 2019 yılında 6 Mayıs itibari ile başladı. Müslümanlar ilk teravih namazını 5 Mayıs’ta kıldılar. Ramazan ayı boyunca bolca ibadet ediliyor. Bu ibadetler arasında Kur’anı Kerim okumakta yer alıyor. Televizyon kanalları yayın akışlarında mukabele yayınına yer veriyorlar. Mukabelenin sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmaktır. Halk arasında ise İslam dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i ezberden ya da yüzüne bakarak okuyan bir kişiyi takip etmenin adı, mukabeledir.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT 1 Mukabele Saati: 04:10

TRT Diyanet Mukabele Saati: 00:00 - 04:15 - 15:00

Kanal 7 Mukabele Saati: 04:10

2019 YILI RAMAZAN PROGRAMLARI

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Saat 01:20’de program başlayacak.

Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur özel ramazan ayı boyunca Sultanahmet'ten canlı yayınla atv'de!

MUSTAFA KARATAŞ RAMAZAN PROGRAMI

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 5 Mayıs Pazar canlı yayınla saat 01.45’te Show TV’de!

Bolluğunla, bereketinle hoş geldin on bir ayın sultanı, Şehr-i Ramazan!

Yüce dinimiz İslam’ı anlamamıza rehberlik eden Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ramazan ayı boyunca sahur vakitlerinde sizlerle buluşuyor. Prof. Dr. Mustafa Karataş değerli konuklarıyla hem Kuran okuyacak hem de canlı yayında soruları yanıtlayacak.

Kuran’la, dualarla, hoş sohbetlerle gelin hep beraber Ramazan’ın feyzine, tadına erelim!

TRT 1 RAMAZAN PROGRAMI

00:00 Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ekrana gelecek.

01:55 Sahur Bereketi Ramazan Ayı Boyunca her gece canlı yayınlanıyor.

19:00 Ramazan Sevinci. Programın ilk bölümü 6 Mayıs akşamı Bekir Develi’nin sunumu ile ekrana gelecek.

MUKABELE NEDİR?

Mukabelenin sözlük anlamı karşılık vermek, karşılıklı okumak, yüz yüze olmaktır. Halk arasında ise İslam dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i ezberden ya da yüzüne bakarak okuyan bir kişiyi takip etmenin adı, mukabeledir.

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek. Allah Teala’nın: "Kur’an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah’a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur’an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur’an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur’an’ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.