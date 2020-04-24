Mukabele dinleyerek hatim olur mu? İnternetten hatim takip edilir mi?

İnternetten hatim takip edilir mi? Mukabele dinleyerek hatim olur mu? sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına geliyor. Mukabele bu sene evlerde topluluk oluşturularak yapılamıyor. Televizyon kanallarından veya internetten mukabele takip edilebiliyor.

MUKABELE DİNLEYEREK HATİM OLUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Televizyon veya CD’den mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?' sorusunun da cevabını verdi. Televizyon veya CD’den okunan bir mukabeleyi takip etmenin sevap olduğunun vurgulandığı yüksek kurul cevabında, şu görüşe yer verdi: "Hatim Kur’an’ın başından sonuna kadar okunarak bitirilmesidir. Kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle Kur’an dinlemiş olur. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir. Ancak kişi mukabeleyi takip esnasında aynı zamanda okursa hem dinlemiş hem de hatim yapmış olur."

İNTERNETTEN HATİM TAKİP EDİLİR Mİ?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.