Muhtarlar Günü mesajları haberimizde! 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları

Muhtarlar Günü mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları yoğun ilgi görüyor. Önemli gün ve haftalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınladığı bir genelge ile 19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edildi. Haberimiz içerisinden en güzel kutlama mesajlarına ulaşabilir ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü kutluyorum.

Muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diler 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü “nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum.”