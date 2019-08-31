Muharrem ayı kutlama mesajları! En güzel resimli, anlamlı Hicri yılbaşı mesajları burada

Muharrem ayı mesajları arama motorunda aratılmaya başladı. Hicri yılbaşına girmemiz nedeniyle vatandaşlar güzel ve anlamlı Hicri yılbaşı mesajlarını sevdiklerine göndermek istiyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Muharrem ayı Peygamber efendimizin hicreti ile başlıyor. 31 Ağustos Cumartesi günü başlayan Muharrem ayında çeşitli ibadetler edilir, hayırlar yapılır ve Allah’a dua edilir. Sevdiklerine Muharrem ayı kutlama mesajları göndermek isteyenler haberimiz içerisinden ulaşabilirler

EN GÜZEL MUHARREM AYI (HİCRİ YILBAŞI) TEBRİK MESAJLARI

-Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

-Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

-Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

-Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

-Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

-Aşure Gününün Bütün Hayır Ve Bereketlerine Nail Olabilmemiz Duasıyla Aşure Günümüz Mübarek Olsun.

-Yeni Yılınız Kutlu Olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

-Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

-Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.

-Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun.

-Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

-Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

-Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

-Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

-Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

-Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

-Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar...

-Rabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. amin

-Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....

-Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

-Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

-Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

-Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

-Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

-Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.