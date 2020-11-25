Muhammed Serkan Gül kimdir?

Muhammed Serkan Gül, 15 Ağustos 1984 tarihinde aslen Kahramanmaraş/Elbistan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının işleri nedeniyle doğumundan kısa bir süre sonra İstanbul/Ümraniye ilçesine yerleşmişlerdir. Babası İlhan, annesinin adı ise Hanife’dir. 2005 senesinde Meryem Gül evlenmiştir. Gül üç çocuk babasıdır. Çocukları Mustafa, Mahmud ve Aişe dir. Ticaretinin yanı sıra, genç yaşında islami konularda eğitim almış ve araştırmalara başlamıştır. Bir çok kanaat önderiyle aile dostlukları vardır. 2002 senesinde tanıdığı ve ders aldığı Mahmud Ustaosmanoğlu’nun görüşlerini ve sözlerini tasvip etmektedir. 2018 senesinde Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’na başkan olarak seçilmiştir. Bildiğimin âlimi, bilmediğimin talibiyim diyerek araştırma ve yazılarını Araştırmacı/Yazar kimliği ile kitap ve sosyal medya mecrasında paylaşmaktadır.