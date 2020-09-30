Muhacir nedir, ne demek? Muhacir kimlere denir?

Muhacir sözcüğü dilimizde bulunan birçok Arapça kelimelerden bir tanesidir. Sıfat cümlelerinde kullanılan muhacir göçmen olarak da adlandırılıyor. Türk Dil Kurumu (TDK), muhacir kelimesini çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

MUHACİR NEDİR, NE DEMEK?

Muhacir kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu, muhacir kelimesini açıklarken ilk olarak "göçmen" sözcüğünü kullanmıştır. İkinci bir anlam ise "Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden" olarak yayınlanmaktadır.

Günümüzde ise bu sözcük, çeşitli yerlere göç etmeyi içerir. Çeşitli nedenlerle kendi ülkesinden göçmek durumunda kalan insanlar muhacirdir.

Örneğin, Balkanların el değiştirmesiyle Türkiye'ye göçen kimseler muhacir olarak anılır. Makedon muhacirleri, Selanik muhacirleri olarak anılan kimseler bulunmaktadır.