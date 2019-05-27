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  3. Muğla'dan Antalya'ya bilet bulamayan adam otogarda ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Muğla'dan Antalya'ya bilet bulamayan adam otogarda ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Muğla'dan Antalya'ya bilet bulamayan adam otogarda ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Muğla Şehirlerarası Otogarı'nda yaşanan kan dondurdu. Muğla'dan Antalya'ya gitmek için bilet bulamayan Aycan Y. (40), büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Aycan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muğla Şehirlerarası Otogarı'nda meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan Aycan Y., Marmaris ilçesindeki bir işyerine sabun bıraktı.

Aycan Y., Antalya'ya dönmek için Muğla Otogarı'na geldi. Birkaç firmaya bilet soran  Aycan Y., sabaha kadar hiçbir firmada bilet bulamayınca öfkelendi.

Aycan Y., otogar içindeki büfeden kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek ekmek bıçağı aldı. Aycan Y., yürüyen merdivenlerden indiği sırada boğazını kesti. Çevredekiler yaşadığı kısa süreli şokun ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Terminalde görevlilerin ilk yardım müdahalesinde bulunduğu Aycan Y., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aycan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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