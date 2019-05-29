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29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:08 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:13

Muğla'da sezonun ilk yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da sezonun ilk yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ve geniş bir alanda devam eden sezonun ilk orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın merkez Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin engebeli ve sık ormanlık olması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 19 adet arazöz, 2 adet dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisinin yanı sıra havadan da 3 helikopterle müdahale ediliyor. 

İHA

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