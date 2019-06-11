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11 Haziran 2019 Salı 11:02 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:07

Muğla'da motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçemeye çalışan İngiliz'e motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burak Hacıoğlu idaresindeki 48 ABB 411 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu John Gerard Thompson’a çarptı. Kazada, Hacıoğlu, Thompson ve motosiklette bulunan Gökçe Özlü yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Ağır yaralı olan Thompson kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Motosiklet sürücüsü Hacıoğlu ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. 
(İHA) 

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