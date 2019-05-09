Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kavaklıdere-Yatağan karayolu Gavurtepe mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çakım'ın kullandığı 48 YP 460 plakalı otomobil, Mustafa Yangılı'nın kullandığı 09 R 1758 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücü Çakım ile aynı araçta bulunan yakını Erdinç Çakım yaralandı. Yaralılar ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)