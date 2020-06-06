Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Muğla'da makilik alanda yangın çıktı
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:51 | Son Güncelleme:

Muğla'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'da makilik alanda yangın çıktı

Son Dakika Haberleri.. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerlerine de yakın olduğu belirtilen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
İfadesi şaşkınlığa sebep oldu... Tekerin altına giren adamı hissetmedi!
Youtube fenomenlerine hapis şoku: İşte istenen ceza
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Karpuzlu maganda pişkinlikte sınır tanımadı! Özür diyeceğine ceza istedi
Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsayd

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsaydı!

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Trabzon Limanı'na demir attı