Muğla'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Depremi hisseden vatandaşlar gözünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem haberlerine çevirdi. Muğla'da gerçekleşen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 00.06'da gerçekti. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi. Haberimiz içerisinden gerçekleşen güncel depremlere ulaşabilirsiniz

İşte gerçekleşen son depremler;

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.