Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar ve Gümbet açıklarında, lastik bot ve fiber tekneyi durdurdu. Ekipler, bot ve teknedeki, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye, Gana ve Güney Afrika uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.