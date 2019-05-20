Müge Anlı'da Ecrin bebeğin ailesinin şoke eden ilişki zinciri

Ecrin bebekten tam 14 gündür haber alınamıyor. Ecrin bebek, evinin önünde tek başına oynarken kaybolmuştu. Minik Ecrin için evlerinin önünden ormanlık alana, yakınlardaki baraja kadar çok kapsamlı bir arama çalışması yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin günlerce her yeri aramasına rağmen kritik zaman aşıldı. Bu da gözlerin diğer ihtimallere çevrilmesine sebep oldu.

ÜVEY BABAANNESİ ASLINDA ÖZ HALASI!

Anne Sevcan'ın ölen eşi Cengiz'in yeğeni Deniz ile evlendiği ve çocuğa babaannelik yapan Hacer'in aslında halası olduğu ortaya çıktı. Sevcan ve Cengiz evliyken bu ilişkinin başladığı, Deniz'in erkek kardeşi Özkan'ın Cengiz'e bu durumu aktarmasından 10 gün sonra Cengiz'in kalp krizinden öldüğü, bu ölümün ardından Sevcan ve Cengiz'in yeğeni Deniz'in evlendiği öğrenildi. Deniz'in annesi Cengiz'in kardeşi olduğu için bebeğin öz halası üvey babaannesi olmuştu.

ABLA - KARDEŞ AYNI KİŞİYLE...

Durumun bu kadarla da kalmadığı daha sonra ortaya çıktı. Daha önce farklı kadınlarla uzun süreli beraberlikleri olan ve Sevcan ile de yaklaşık 6 yıldır birlikte olan 41 yaşındaki Cengiz'in ilk çocuğunun Ecrin olması, kafaları karıştırdı. Bunun dışında 16 yaşındayken kendisinden yaşça büyük olan Cengiz'e kaçan Sevcan'ın kendisinden önce de ablası Şükran'ın birkaç yıl Cengiz'le beraberliği olduğu öğrenildi.

ÜVEY AMCADAN ÇELİŞKİLİ İFADELER!

Babaanne, minik bebeğin tüm bakımını 19 yaşındaki üvey amca Özkan'ın yaptığını söyleyince Müge Anlı tepki gösterdi. İlk ifadelerine göre Hacer Hanım ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önünde bırakmasını söylemiş, Özkan da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gitmişti. Bu ifadenin detayları defalarca değişti. Özkan'ın Ecrin'i traktörle gezdirdiği ve daha sonra dönüp evin önüne bıraktığı, 4.5 saat sonra da bebeğin kayıp olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.

Tam 4.5 saat boyunca civarda dolaşan Özkan, bu sürede neler yaptığını tam olarak ifade edemiyor. Annesi Hacer Hanım'ın da Ecrin'i bahçede göremeyince büyük tepki vermemesi, çevreye sormaya çıkmaması veya 20 haneli köyde arama sırasında kimseyle karşılaşmış olmaması şüpheleri artırıyor.

Aynı günün sabahı evde kavga çıkması, balkon camının kırılmış olması da dikkat edilen detaylardı. O sabah evde kavga çıkmış, anne Sevcan kavga sonucu fenalaşmıştı. Kardeşler Deniz ve Özkan arasındaki ipleri koparan büyük kavganın ardından Deniz ve Sevcan hastaneye gitmişti. Evde kalan Hacer Hanım işlerine bakarken, Özkan Ecrin'le uyumuş; daha sonra da dışarı çıkmıştı. Evden çıkmadan önce balkonun çatlak olan camının da kırılması tesadüf gibi gelmedi.

Arama çalışmaları sırasında Özkan'ın 2 saat süreyle kaybolması ve öncesinde çevreye sorduğu bazı sorular kuşkuları artırdı. Özkan'ın aramalar sırasında 2 saat ortadan kaybolduğu, soranlara çocuğu aramaya tek başına çıktığını söylediği öğrenildi. Bu kaybolma öncesinde çevredekilere "bebek boğulduysa bulunduğunda üstünde parmak izi çıkar mı?", "üstünde taciz bulguları olduğu anlaşılır mı?" gibi sorular sorduğu söylendi ve kendisi de bu soruları sorduğunu kabul etti.