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  • Müge Anlı'da akılalmaz olay: Aileyi baklava ile uyutup kızlarını kaçırdılar
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:11 | Son Güncelleme:

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Aileyi baklava ile uyutup kızlarını kaçırdılar

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Aileyi baklava ile uyutup kızlarını kaçırdılar
IHA

Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. Son dakika gelen bilgilere göre aile, misafirliğe gittikleri evde ikram edilen baklava ile uyutulup 16 yaşındaki engelli kızlarının kaçırıldığını iddia etti.

Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

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