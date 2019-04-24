İşte Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısını bulmak isteyen yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda Konya’da evlerine giren maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan karı-koca hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Aradan 8 ay geçmesine karşın katil ya da katillerin ortaya çıkmaması üzerine öldürülen çiftin kardeşleri Müge Anlı’ya başvurarak cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Programa katılan amca Büyükşen, jandarmada yapılan swap testinde anne babasıyla birlikte yaşayan oğulları Ümit, gelinleri Betül ve olay sırasında evde bulunan kızları Büşra’nın elinde barut izine rastlandığını söyledi. Canlı yayına bağlanan gelin Betül Büyükşen de swap raporunda ellerinde barut izine rastlandığını doğrularken, bunun daha sonrasında olay yerini temizlemelerinden kaynaklandığını söyledi.

MÜGE ANLI 12 NİSAN’DA NELER OLDU?

Ailesinin öldüğünü düşündüğü genç kız Müge Anlı'da bulundu. 15 yaşında kaçırılan Zeynep 16 yıl sonra bulundu.

12 gündür kendisinde haber alınmayan tatlıcı Zeyniddin Cüvitoğlu ölü olarak bulundu. Polis seyyah tatlıcının ölümünün intihar mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.16 Mart günü Şirinevler metrobüs durağından çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan güvenlik görevlisi Samet Konuş ölü olarak bulundu. Polis şüpheli ölümün cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

HASAN KONUŞUK ÖLDÜ MÜ?

İstanbul'da ailesiyle yaşayan Hasan Konuşuk piyasadan topladığı altınların ardından kayıplara karıştı. Aylardır izini kaybettiren Hasan Konuşuk öldürüldü mü yoksa yaşıyor mu?

Hasan Konuşuk'un ablası Seher Gider yayında kardeşine tepkiliydi. Kardeşinin babasını kandırdığı ve bu sebepten dolayı babasıyla ters düştüğünü belirten Gider babasını, oğluna kefil olmaması için uyardığını ancak bunun fayda getirmediğini belirtti.

Piyasadan aldığı altınların ardından kaybolan kardeşinin define işleriyle alakası bulunmadığını da anlatan genç kadın, "Belki de yapıyordur, bunu sadece siz çıkarırsınız Müge Hanım" dedi. Hata ettim Oğluna defalarca kefil olmak için imza atan baba da zor durumda kaldığını belirterek hata yaptığını kabul etti. Üstlerine 280-300 bin liralık bir borç kalan aile şu anda kirada oturuyor ve Hasan Konuşuk'un geleceği anı bekliyor.

ARİF KARAKOLLU: OĞLUMU ÖLDÜRDÜM

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz gün işlenmeye başlanan Engin Karakollu olayı dün açıklığa kavuşmuştu.

Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu cinayeti kabul ederken oğlunu nasıl öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Oğlu tarafından şiddet gördüğünü ve cinsel istismara uğramaktan korktuğunu söyleyen baba Arif Karakollu'nun bu cinayeti işlemeye mecbur kaldığının anlaşıldı.

Suçunu itiraf eden ve çok pişman olduğunu, uyku uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı baba Bahçelievler Emniyet Güçleri tarafından Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınarak götürüldü.

İnternette ise Engin Karakollu'yu öldüren babası Arif Karakollu'nun ne ceza alacağı merakla incelenmeye başlandı.

Bugün Müge Anlı'nın verdiği son bilgilere göre Arif Karakollu ,karakoldaki ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılığa yönlendirildi.

PALU AİLESİ MAHKEMEDE!

Usta sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldukları dönemde anlattıkları ve hakkında iddia edilenlerle tüm Türkiye'nin konuştuğu bir olay haline gelen Palu Ailesi'nin yargılanmasına bugün başlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava-Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alınmıştı.

Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUNCER USTAEL HAKKINDA BULUNAN SUÇLAMALAR

Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael'in bugün Kocaeli Adliyesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanıklar için açılan davada Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından hakim karşısına çıktı.