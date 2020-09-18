18 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki: Müge Anlı canlı yayın başladı mı?

Müge Anlı'nın gün yüzüne çıkarmaya çalıştığı Aleyna Çakır'ın sır ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu. Yaşanan bu gelişme sonrası sosyal medyada gündeme oturan olayda vatandaşlar Müge Anlı programının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Müge Anlı başladı m? 18 Eylül Cuma Müge Anlı canlı yayın izleme linki...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi hergün saat 10:00'da başlıyor.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ İNTİHAR ETTİ

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı'nın programına canlı olarak katılan kişi, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Aleyna Çakır’ın cansız bedeni sevgili Ümitcan Uygun tarafından bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan bir video söz konusu ölümün intihar değil, cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un tarafından paaylaşılaan videoda, sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra da videoya çektiği görülüyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği de iddia ediliyor.

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen, Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Öne sürelen iddilardan biri de Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı, yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderildiği.