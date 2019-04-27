Müge Anlı Palu ailesi olayında neler oldu?

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonrasında şahıslar hakkında kamu davası açılarak iddianameleri tamamlandı.

Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan şahıslardan Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, İsa Palu hakkında kız kardeşi Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustuel tarafından tasarlanarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım, Meryem Tahnal'a ait banka kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüphelilerden Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçükken suça sürüklenen Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

İddianamesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen olayda yargılama süreci sabah saatlerinde kayıp Meryem Tahnal'ın tutuklu bulunan annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirilmesiyle başladı.

PALU AİLESİ KİM? AİLE BİREYLERİ VE DAMAT TUNCER USTAEL

Palu ailesinin fertleri hakkında detaylı özet şu şekilde; aile Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var.

HER ŞEY BU EVLİLİK İLE BAŞLIYOR

Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın programına kayıp aile fertleri Meryem ve Melike Tahnal'ı aramak için çıkan Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael isminin çevresinde şekillenen olaylar zincirinde cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme varana kadar birçok iddia ortaya atıldı.

OLAY NEDİR?

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

Sapık Tuncer kendisini tüm aile içinde 'cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet’i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa’yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer’in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait Barınma Evine yerleştirildi.

Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncer Ustaer hem kızı hem torunu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiğini söyleyen Havva Palu, kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor.