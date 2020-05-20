Müge Anlı'nın tekrar bölümleri ile gündeme gelen Metin Yılmaz olayına dair araştırmalar hız kazandı. Müge Anlı Metin Yılmaz bulundu mu? Metin Yılmaz'a ne oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Özlem Hanım birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Metin Yılmaz'ı aramak için Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Özlem Hanımın 7 yaşındaki oğlunun babası, yeni bir işe girdiğini söyleyerek evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Müge Anlı Metin Yılmaz olayına dair merak edienlerin tümünü sizler için derledik.

MÜGE ANLI METİN YILMAZ BULUNDU MU?



Özlem Hanım birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Metin Yılmaz'ı aramak için Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Özlem Hanımın 7 yaşındaki oğlunun babası, yeni bir işe girdiğini söyleyerek evden çıktı ancak bir daha dönmedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün Metin Yılmaz'ın ağabeyi Necip Yılmaz telefon bağlantısı ile katıldı. Yılmaz,canlı yayında kardeşinin kayıp olmadığını Özlem ile görüşmek istemediğini belirtti.

Metin Yılmaz'ın ağabeyi, kardeşinden yaptığı çocuğu eski eşinin üzerine yazdırdığını belirtti.Özlem Hanım ise yasa ile üzerine aldığını söyledi. Özlem Hanım, Metin Yılmaz ile televizyonda tanışma yerlerinden tanıştıklarını belirtti. Özlem Hanım Metin Yılmaz'ın numarasının kendisinin aradığını ve sonrasında Metin Bey'in kendisini gelip istediğini açıkladı.